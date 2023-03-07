В Ингушетии подвели итоги мероприятий ко Дню зимних видов спорта

0

В регионе был проведен ряд мероприятий, связанных с Днём зимних видов спорта. Старт был дан 22 февраля в Магасе: на ледовой арене «Башлоам» прошел республиканский турнир по хоккею среди детей и открытый турнир по хоккею среди взрослых «Ночная хоккейная лига».

Там же, в «Башлоам», 26 февраля для жителей Ингушетии было организовано массовое катание на коньках. 28 февраля в школе № 1 сельского поселения Яндаре прошло спортивное мероприятие «Веселые старты», где состязались школьники, а также волейбольный турнир среди девочек.

На курорте «Армхи» Джейрахского района 1 марта прошел открытый республиканский турнир по горнолыжному спорту и сноуборду среди мужчин и женщин, также приуроченный ко Дню зимних видов спорта.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, всего в мероприятиях, приуроченных ко Дню зимних видов спорта, в республике приняли участие порядка 1500 человек. Победителям и призерам соревнований были вручены медали, кубки, дипломы с символикой и памятные подарки. Организатором данных мероприятий выступил Олимпийский совет Республики Ингушетия.

«Олимпийский совет региона выражает благодарность Олимпийскому комитету России и генеральному спонсору компании «Газпром» за оказанную финансовую помощь в проведении мероприятий», — отметил вице-президент Олимпийского совета республики Тимур Дзортов.

Напомним, празднования ко Дню зимних видов спорта длились с 4 февраля по 5 марта по всей территории страны.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский футболист Аслан Муталиев дебютировал в составе краснодарской «Кубани»
Ингушский дзюдоист Джафар Костоев стал бронзовым призером рейтингового турнира
Главу кооператива из Ингушетии уличили в незаконном получении гранта в 5 млн руб.
В преддверии 8 Марта мэр Назрани посетил мать одного из мобилизованных в зону СВО
В Ресурсном центре добровольчества Ингушетии прошел образовательный тренинг по медиаволонтерству
Тайник с боеприпасами в Малгобекском районе Ингушетии прятал участник НВФ
Более 13,5 тыс. детей привито в Ингушетии от полиомиелита в I туре кампании дополнительной иммунизации
Первые очистные сооружения собственного производства установили в горном районе Ингушетии
В Ингушетии на три месяца раньше завершили второй этап капремонта дороги
Для ботанического сада в Ингушетии выделен земельный участок площадью около 60 тыс. квадратных метров
Около 50 км автодорог обновят в Ингушетии в 2023 году

Главное

Яндекс.Метрика

 