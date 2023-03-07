В Ингушетии подвели итоги мероприятий ко Дню зимних видов спорта

Там же, в «Башлоам», 26 февраля для жителей Ингушетии было организовано массовое катание на коньках. 28 февраля в школе № 1 сельского поселения Яндаре прошло спортивное мероприятие «Веселые старты», где состязались школьники, а также волейбольный турнир среди девочек.

На курорте «Армхи» Джейрахского района 1 марта прошел открытый республиканский турнир по горнолыжному спорту и сноуборду среди мужчин и женщин, также приуроченный ко Дню зимних видов спорта.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, всего в мероприятиях, приуроченных ко Дню зимних видов спорта, в республике приняли участие порядка 1500 человек. Победителям и призерам соревнований были вручены медали, кубки, дипломы с символикой и памятные подарки. Организатором данных мероприятий выступил Олимпийский совет Республики Ингушетия.

«Олимпийский совет региона выражает благодарность Олимпийскому комитету России и генеральному спонсору компании «Газпром» за оказанную финансовую помощь в проведении мероприятий», — отметил вице-президент Олимпийского совета республики Тимур Дзортов.

Напомним, празднования ко Дню зимних видов спорта длились с 4 февраля по 5 марта по всей территории страны.