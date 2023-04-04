Фестиваль

В Ингушетии подвели итоги международного фестиваля искусств «Золотой орел»

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В Ингушетии состоялся Второй международный фестиваль-конкурс искусств «Золотой орел», проинформировали наше издание в региональном Минкультуры.

По словам собеседника, трехдневный форум собрал талантливых детей из Владивостока, Саратовской, Владимирской, Московской, Костромской областей, из Удмуртии, Татарстана и Чечни. Свое мастерство они продемонстрировали не только в исполнительских видах искусства, но и в живописи и декоративно-прикладном творчестве.

Участников мероприятия поприветствовал замминистра культуры Ингушетии Ильяс Евлоев. Он отметил, что форум объединил творческую молодежь практически со всех уголков России, что является свидетельством того, что россияне не только в горе, но и в радости всегда вместе, поддерживают друг друга и умеют радоваться и гордиться успехами своих соотечественников. Евлоев пожелал «Золотому орлу» собирать под своими крыльями как можно больше творческих людей, объединенных любовью к искусству и к традиционным ценностям своей страны.

Как отметил наш собеседник, Ингушетию на форуме представили хореографические ансамбли «Таргим» из Карабулака, «Сийг» из сельского поселения Троицкое, «Мужичи» из одноименного селения и другие. Юные таланты в разных номинациях получили дипломы лауреатов и призеров различных степеней.

Победителями фестиваля-конкурса стали танцевальные коллективы «Смайлики» из Казани, «Таргим», «Сийг», а также вокальный ансамбль «Шовдан аз» из Грозного.

Традиционно форум проводит международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века», учредителем является Министерство культуры Ингушетии, добавил собеседник.

 

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