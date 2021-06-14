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В Ингушетии подвели итоги Международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная гвоздика»

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В Ингушетии подвели итоги Международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Лауреатами второй степени в номинации «Солист» стали заслуженная артистка Ингушетии Хава Евлоева, Алимат Напшева из Карачаево-Черкесии, Башир Байгереев из Чеченской Республики.

Лауреатами третьей степени в номинации «Солист» стали Мансур Махматмурзиев из Чечни, Рима Тлецери из Краснодара и Руслан Тупиев из Дагестана.

В номинации «Вокальный ансамбль» дипломом лауреата третьей степени награждена вокальная женская группа Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева «Дека илли».

В номинации «Композитор» дипломами фестиваля были награждены народный артист Ингушетии Артур Хулагов и Руслан Тупиев.

В номинации «Приз жюри» победила Мадина Мамбетова из Кабардино-Балкарии.

Руководитель проекта «Международный фестиваль-конкурс патриотической национальной песни «Красная гвоздика» Андрей Батурин поздравил лауреатов, прошедших отборочный тур, и выказал уверенность, что участие в фестивале станет для них хорошим стимулом к достижению новых высот.

«Вы, безусловно, талантливы и прошли отбор по праву. Желаю вам творческих успехов и неиссякаемого вдохновения продолжать дело вашей жизни — вокальное искусство — на таком же уровне, какой вы показали на отборочном этапе», — сказал Батурин.

Отборочные туры «Красной гвоздики» проходят в различных регионах России. В этом году к фестивалю впервые присоединилась Ингушетия. Победители всех отборочных туров теперь встретятся в финале, который пройдет в Москве в феврале следующего года.

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