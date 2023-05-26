Греко-римская борьба

В Ингушетии подвели итоги межрегионального юношеского турнира по греко-римской борьбе памяти Дэги Багаева

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В Ингушетии подвели итоги ежегодного межрегионального командного турнира по греко-римской борьбе среди юношей памяти заслуженного тренера СССР и России Дэги Багаева.

Соревнования проходили на базе спортивного клуба «Ади-Ахмад», за почетный трофей боролись три команды. В финале встретились команды СК «Ади-Ахмад» и сборная команда Чеченской Республики.

Как сообщила Федерация спортивной борьбы Ингушетии, по итогам борьбы успех сопутствовал хозяевам турнира — команде СК «Ади-Ахмад». Третье место в командном турнире заняла сборная команда Ингушетии.

Обладатели первых мест получили от организаторов турнира грамоты, медали и денежный приз в размере 100 тыс. рублей, серебряные призеры получили кубки, медали, грамоты соответствующих степеней и приз в размере 50 тыс. руб., обладатели бронзовых наград получили денежное вознаграждение в размер 50 тыс. руб.

Дополнительной денежной премии 50 тыс. руб. удостоился спортсмен из Чеченской Республики, признанный лучшим борцом турнира, выступавший в весовой категории до 68 кг — это вес, в котором выступал сам Дэги Багаев.

Отмечается, что инициатором и спонсором ежегодного традиционного турнира памяти Дэги Багаева стал основатель спортивного клуба «Ади-Ахмад», мастер спорта России по вольной борьбе Алихан Харсиев, который регулярно уделяет внимание ингушским спортсменам и всячески способствует развитию спортивной борьбы и спорта в целом в Ингушетии.

Как отметил президент Федерации спортивной борьбы Республики Ингушетия Руслан Белхороев, такие турниры стимулируют спортсменов и дают дополнительную мотивацию, а также помогают отточить мастерство на борцовском ковре.

Напомним, имя Дэги Багаева вписано золотыми буквами в историю вольной борьбы не только Чеченской Республики, но и СССР и России, отрадно, что такой выдающийся наставник был тренером Алихана Харсиева. Данный турнир Алихан Харсиев учредил в память о своем тренере.

Под руководством выдающегося тренера подготовлено более 150 мастеров спорта России и СССР, в числе которых более 20-ти мастеров спорта международного класса, из них 5 — заслуженные мастера спорта.

 

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