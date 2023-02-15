Акция

В Ингушетии подвели итоги общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

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В Национальной библиотеке Ингушетии подвели итоги акции «Дарите книги с любовью», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Акция стартовала во всех уголках России 7 февраля и завершилась в Международный день книгодарения, который мировое сообщество отмечает 14 февраля.

В ходе акции дарители принесли в главную библиотеку республики почти 200 книг. Ими стали ингушские писатели, пользователи НБРИ, библиотекари, различные учреждения и ведомства. Все книги переданы в библиотеку четвертой школы города Сунжи.

 

 

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