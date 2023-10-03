В Ингушетии подвели итоги открытого турнира Сунженского района по боксу среди юношей

Отмечается, что соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Нестеровское. На ринг вышло более 150 спортсменов, которые сражались за медали в 22 весовых и четырех возрастных категориях.

По итогам турнира победителями стали Аушев Ибрагим (Али-Юрт), Хачеруев Хадис (Сунжа), Костоев Ибрагим (Галашки), Хамхоев Ибрагим (Сунжа), Джанхотов Эльберд (Базоркино), Бузуртанов Магомед (Нестеровское), Долаков Ислам (Сунжа), Дзауров Ислам (Сунжа), Микиев Хасан (Нестеровское), Кокорхоев Камаль (школа № 10), Цокиев Халид (Али-Юрт), Нальгиев Амир (Али-Юрт), Торшхоев Исмаил (Майское), Бесаев Акромат (Нестеровское), Кузиков Тимур (Плиево), Микиев Сулейман (Нестеровское), Ахильгов Самир (Майское), Илиев Ибрагим (Плиево), Евлоев Муслим (Али-Юрт), Беков Ризван (школа № 10), Героев Ибрагим (Нестеровское), Накастхоев Ислам (Базоркино), Аушев Абдуллах (Сурхо), Цычоев Або-Муслим (Базоркино), Кодзоев Мухаммад (Троицкое), Гарданов Билал (Базоркино), Могушков Мухаммад (школа № 10), Ахильгов Абдул-Малик (Майское), Героев Кемран (Нестеровское), Костоев Умар (Сунжа), Балаев Ахмед (Нестеровское), Евлоев Магомед-Амин (Али-Юрт), Баркинхоев Мухаммад-Али (Нестеровское), Беков Халид (школа № 10), Илиев Магомед (Майское), Исраилов Мустафа (Нестеровское).