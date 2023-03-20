В Ингушетии подвели итоги первенства республики по боксу среди юношей 13-14 лет

Как сообщили в федерации бокса региона, награды турнира оспаривали 103 боксера из разных городов и районов республики.

По итогам соревнований победителями в своих весовых категориях стали Мальсагов Абдуллах (46 кг), Мальсагов Мухаммад (50 кг), Накастхоев Ислам (40 кг, группа Б), Галаев Магомед-Амин (48 кг), Буражев Джабраил (75 кг), Цокиев Адам (52 кг), Барахоев Мухаммад (90 кг), Нальгиев Саид-Мухаммад (42 кг), Фаргиев Хамзат (40 кг, группа А), Белхароев Саид-Ахмед (44 кг), Кодзоев Рахим (60 кг), Албогачиев С-Мухаммед (54 кг), Тумгоев Юнус-Бек (57 кг), Мошхоев Мухаммад-Али (63 кг).

В номинации «Лучший боксер турнира» был признан Фаргиев Хамзат. Кубок за лучшую технику получил Галаев Магомед-Амин.

Все победители первенства республики завоевали путевки на первенство Северо-Кавказского федерального округа, которое состоится в конце апреля в Нальчике, Кабардино-Балкарской Республики.