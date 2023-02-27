Бокс

В Ингушетии подвели итоги первенства республики по боксу среди юношей 15-16 лет

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В Назрани подвели итоги первенства Ингушетии по боксу среди юношей 15-16 лет памяти заслуженного тренера России Башира Евлоева.
 

В турнире приняли участие 154 боксера в 13 весовых категориях. В течение трех дней спортсмены боролись за право попасть в финал, и только 26 лучших из них смогли пробиться на стадию решающих поединков.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, по итогам соревнований первые места в своих весовых категориях завоевали Албогачиев Тимур (42 кг), Хамхоев Ибрагим (46 кг), Аушев Абдула (48 кг), Боков Ислам (50 кг), Базиев Абдул-Мадик (52 кг), Мальсагов Хамзат (54 кг), Зурабов Рахим (57 кг), Дударов Сулейман (60 кг), Пугоев Тамерлан (63 кг), Коригов Муслим (66 кг), Колоев Абдул-Малик (70 кг), Плиев Абдул-Рахим (75 кг), Дзауров Имран (80 кг), Гатагажев Рамзан (+80 кг). Победителями группы Б стали Албаков Солтмурад (46 кг), Евлоев Магомед (50 кг), Беков Хасан (52 кг).

Золотые призёры и финалисты первенства вошли в состав сборной Ингушетии. Они будут представлять регион на первенстве СКФО, которое пройдет с 4 по 9 апреля в Черкесске и на первенстве «Юность России» по боксу, которое состоится в Ставропольском крае с 9 по 15 апреля.

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