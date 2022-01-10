В Ингушетии подвели итоги первенства республики по вольной борьбе среди юниоров

По итогам соревнований сформировалась сборная команда республики для участия в первенстве Северо-Кавказского федерального округа. Лучшие спортсмены региона боролись за медали в десяти весовых категориях.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, золотыми медалистами стали Муцольгов Идрис (57 кг), Чахкиев Резван (61 кг), Нальгиев Микил (65 кг), Богатырев Ахмед (70 кг), Кузьгов Магомед (74 кг), Цокаев Али (79 кг), Сакалов Ахмед (86 кг), Мальсагов Саид-Магомед (92 кг), Гаракоев Ильяс (97 кг), Коригов Магомед (125 кг).

Серебряные медали завоевали Дзауров Муслим (57 кг), Гатагажев Хамзат (61 кг), Аушев Магомед (65 кг), Аушев Хамзат (70 кг), Дарсигов Амир (74 кг), Нальгиев Азраил (79 кг), Даурбеков Беслан (86 кг), Картоев Исса (92 кг), Баркинхоев Али (97 кг).

Бронзовыми призерами стали Льянов Абдурамхман (57 кг), Шибилов Арби (57 кг), Джандаров Рамазан (61 кг), Мержоев Исмаил (61 кг), Долгиев Гирихан (65 кг), Дзангиев Хазар (65 кг), Даурбеков Магомед (70 кг), Аушев Астемир (70 кг), Шаухалов Магомед (74 кг), Мусаев Иса (74 кг), Инажаев Имран (79 кг), Манкиев Абдулла (79 кг), Баркинхоев Магомед-Гири (86 кг), Богатырев Махаммад (86 кг). Яндиев Абабукар (92 кг), Тангиев Мурад (92 кг), Куртоев Микаил (97 кг), Дзауров Беслан (97 кг).

Победители и призёры турнира были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней.