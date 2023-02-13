В Ингушетии подвели итоги работы Северо-Кавказской школы добровольца «Поколение 25-35»

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В спортивно-оздоровительном комплексе «Мужичи» в предгорной Ингушетии завершила свою работу школа добровольца «Поколение 25-35». 

ак сообщили в Коммолодёжи Ингушетии, на мероприятие в республику приехало более 70 человек. Это молодёжь не только из регионов СКФО, но и других уголков Российской Федерации. Отмечается, что в рамках школы с 9 по 12 февраля были реализованы образовательные программы, тренинги и мастер-классы с актуальными в настоящее время темами. Помимо тренингов, для парней и девушек также были проведены разнообразные культурно-досуговые программы, кроме того, ещё и «диалоги на равных» с представителями властных структур республики. В рамках школы также прошла церемония торжественного вручения памятных медалей Главы региона. «Я думаю, что команда организаторов школы «Поколение 25-35» добилась заявленных целей, так как на основе полученных знаний в рамках образовательных тренингов участники объединились в проектные группы. Они планируют реализовать свои идеи на межрегиональном уровне, и, конечно же, очень важно, что в процессе пребывания на форуме участники знакомились между собой и разъехались, будучи друзьями!» - отметил директор школы «Поколение 25-35» Ахмед Халухаев.

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