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В Ингушетии подвели итоги работы территориальной подсистемы РСЧС

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В Главном управлении МЧС России по Ингушетии подвели итоги деятельности территориальной и функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики за 2022 год.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства республики Тимур Фаттахов, начальник Главного управления МЧС по региону Вячеслав Борисов, главный федеральный инспектор по РИ Виталий Смирнов, главы администраций муниципальных образований, ветераны и личный состав главка и подведомственных учреждений.

Началось мероприятие с показа фильма, подготовленного пресс-службой Главного управления, где была показана работа за отчетный период, после которого с докладом выступил Вячеслав Борисов. Он отметил наиболее важные мероприятия, проведенные в 2022 году, а также сообщил о том, что задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций были выполнены на высоком уровне.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения благодарностями от Главного управления МЧС России по Ингушетии особо отличившихся специалистов администрации муниципальных образований, министерств и ведомств республики.

По информации чрезвычайного ведомства, также были подведены итоги ежегодных конкурсов. Так, школа № 3 г. Карабулака получила звание «Лучшее образовательное учреждение», добровольная пожарная команда сельского поселения Вежарий Малгобекского муниципального района названа «Лучшим подразделением добровольной пожарной охраны», лучшей пожарно-спасательной частью стала ПСЧ № 4 г. Карабулака, лучшим поисково-спасательным отрядом признан ПСО «Эрзи» г. Назрани аварийно-спасательной службы республики. Лучшим специалистом по мониторингу и прогнозированию ЧС назван Мурад Хадзиев, лучшим старшим оперативным дежурным ЦУКС — майор внутренней службы Шамсудин Яндиев.

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