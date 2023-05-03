В Ингушетии подвели итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

По итогам чемпионата в различных номинациях первые места заняли: Хава Барханоева — компетенция «Банковское дело»; Зурихан Дзаурова — компетенция «Бухучет»; Ислам Мержоев — компетенция «Финансы»; Айшат Акиева — компетенция «Дошкольное воспитание»; Исропил Эсмурзиев — компетенция «Графический дизайн»; Илез Харсиев — компетенция «Веб-технологии»; Медина Коригова — компетенция «Войлочное искусство».

Всем победителям были вручены дипломы и медали. Заместитель Председателя Правительства Ингушетии — министр образования и науки региона Эсет Бокова поздравила ребят.

«Отрадно, что есть такие чемпионаты, в которых наши ребята активно принимают участие уже несколько лет подряд. Ингушетии нужны специалисты по рабочим профессиям и хорошо, что ребята развиваются и изучают новые направления. Благодаря чемпионату, мы открываем имена ярких и самобытных обучающихся и видим дух соревнования у участников чемпионата», — отметила Бокова