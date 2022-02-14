В Ингушетии подвели итоги регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, по сложившейся традиции церемония закрытия чемпионата и награждения его участников состоялась в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Цурова.

«У нас в республике завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы», в который в этом году мы включили новые компетенции. Мы постарались сделать акцент на актуальных профессиях не только для молодежи, но и для нашего региона и потому включили в этом году компетенцию «Пчеловодство». В республике начали активнее развивать пчеловодство, сажать деревья медоносных пород и поддерживать развитие пасек», — сказала министр образования и науки региона Эсет Бокова.

Отмечается, что всего в чемпионат было включено 20 компетенций, таких как туризм, ветеринария, технология моды, бухучет, спасательные работы, сварочные технологии, веб-дизайн, сухое строительство и штукатурные работы, турагентская деятельность, преподавание в начальных классах и т. д.

Первое место в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» занял Магомед-Башир Курскиев, в профессии «Малярные и декоративные работы» лучшим оказался Кемран Богатырев, а «золото» в «Технологии моды» завоевала Хадиджа Арчакова.

Лучшим в «Пчеловодстве» оказался Ибрагим Картоев, а в войлочном искусстве (изготовление истингов) высокий результат показала Пятимат Калиматова. В компетенции «Туризм» первое место между собой поделили Джарейдат Орцханова и Ибрагим Цуроев, которые представили самые интересные проекты.

Напомним, в Ингушетии региональные чемпионаты по стандартам «Ворлдскиллс» проводятся ежегодно с 2013 года.