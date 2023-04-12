В Ингушетии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Юные друзья пограничников»

Отмечается, что конкурс организован Центральным штабом движения «Юные друзья пограничников» при Пограничной службе ФСБ России.

Школьники республики участвуют в номинации «Лучше всех!».

По условиям конкурса необходимо было подготовить слайд-шоу, презентовав все достижения отряда за 2022 и 2023 год в интеллектуальных, спортивных, военно-спортивных и туристических мероприятиях. Ребятам

и их наставникам пришлось немало потрудиться. Первыми зрителями стали сотрудники Пограничного управления, вошедшие в состав жюри.

Им и пришлось делать нелегкий выбор.

Победителем регионального этапа конкурса стал отряд «Юные друзья пограничников», учащиеся школы № 1 г. Магас. Теперь отряду предстоит побороться за победу на федеральном уровне среди множества других военно-патриотических объединений пограничной направленности.

Также высокую оценку получили работы членов отряда «Юные друзья пограничников» Джейрахского района.

Пограничники пожелали удачи победителям регионального этапа на Всероссийском конкурсе, поблагодарили участников за проявленную инициативу и достойный уровень представленных работ.