В Ингушетии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Юные друзья пограничников»
Участники движения «Юные друзья пограничников», действующие под эгидой Погрануправления ФСБ России по Ингушетии, приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшее военно-патриотическое молодёжное и детское объединение.
Отмечается, что конкурс организован Центральным штабом движения «Юные друзья пограничников» при Пограничной службе ФСБ России.
Школьники республики участвуют в номинации «Лучше всех!».
По условиям конкурса необходимо было подготовить слайд-шоу, презентовав все достижения отряда за 2022 и 2023 год в интеллектуальных, спортивных, военно-спортивных и туристических мероприятиях. Ребятам
и их наставникам пришлось немало потрудиться. Первыми зрителями стали сотрудники Пограничного управления, вошедшие в состав жюри.
Им и пришлось делать нелегкий выбор.
Победителем регионального этапа конкурса стал отряд «Юные друзья пограничников», учащиеся школы № 1 г. Магас. Теперь отряду предстоит побороться за победу на федеральном уровне среди множества других военно-патриотических объединений пограничной направленности.
Также высокую оценку получили работы членов отряда «Юные друзья пограничников» Джейрахского района.
Пограничники пожелали удачи победителям регионального этапа на Всероссийском конкурсе, поблагодарили участников за проявленную инициативу и достойный уровень представленных работ.