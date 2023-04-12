Погрануправление

В Ингушетии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Юные друзья пограничников»

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Участники движения «Юные друзья пограничников», действующие под эгидой Погрануправления ФСБ России по Ингушетии, приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшее военно-патриотическое молодёжное и детское объединение.

Отмечается, что конкурс организован Центральным штабом движения «Юные друзья пограничников» при Пограничной службе ФСБ России.

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По условиям конкурса необходимо было подготовить слайд-шоу, презентовав все достижения отряда за 2022 и 2023 год в интеллектуальных, спортивных, военно-спортивных и туристических мероприятиях. Ребятам

и их наставникам пришлось немало потрудиться. Первыми зрителями стали сотрудники Пограничного управления, вошедшие в состав жюри.

Им и пришлось делать нелегкий выбор.

Победителем регионального этапа конкурса стал отряд «Юные друзья пограничников», учащиеся школы № 1 г. Магас. Теперь отряду предстоит побороться за победу на федеральном уровне среди множества других военно-патриотических объединений пограничной направленности.

Также высокую оценку получили работы членов отряда «Юные друзья пограничников» Джейрахского района.

Пограничники пожелали удачи победителям регионального этапа на Всероссийском конкурсе, поблагодарили участников за проявленную инициативу и достойный уровень представленных работ.

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