Бокс

В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по боксу «Спорт против наркотиков»

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В Ингушетии подвели итоги открытого республиканского турнира по боксу среди младших юношей «Спорт против наркотиков», который прошел в Сунже.

В соревнованиях приняли участие порядка 100 мастеров кожаной перчатки 12-13 лет со всех районов и городов республики. Организатором турнира выступила Федерация бокса региона при поддержке родительского комитета.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, на протяжении двух соревновательных дней шли упорные, зрелищные бои в 16 весовых категориях.

Победителями соревнований стали Илиев Магомед, Мякиев Хасан, Гагиев Дауд, Костоев Мухаммад, Бесаев Акроман, Нальгиев Амир, Бекмурзиев Адам, Хашиев Аюб, Полонкоев Абдул-Рахим, Картоев Ислам, Беков Ризван, Накастхоев Ислам, Героев Ибрагим, Толдиев Расул, Гулоев Ибрагим, Гандаров Ваха, Балаев Билал.

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