В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по боксу «Спорт против наркотиков»

В соревнованиях приняли участие порядка 100 мастеров кожаной перчатки 12-13 лет со всех районов и городов республики. Организатором турнира выступила Федерация бокса региона при поддержке родительского комитета.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, на протяжении двух соревновательных дней шли упорные, зрелищные бои в 16 весовых категориях.

Победителями соревнований стали Илиев Магомед, Мякиев Хасан, Гагиев Дауд, Костоев Мухаммад, Бесаев Акроман, Нальгиев Амир, Бекмурзиев Адам, Хашиев Аюб, Полонкоев Абдул-Рахим, Картоев Ислам, Беков Ризван, Накастхоев Ислам, Героев Ибрагим, Толдиев Расул, Гулоев Ибрагим, Гандаров Ваха, Балаев Билал.