Грэпплинг

В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по грэпплингу

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На базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Яндаре прошел республиканский турнир по грэпплингу, организованный Федерацией спортивной борьбы региона.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, соревнования состоялись при спонсорской поддержке строительной компании «Транс-Сервис» и магазина электроники Digital Store. Меценаты и организаторы первенства наградили ценными призами спортсменов, которые заняли призовые места, а также их тренеров.

Медали в общекомандном зачете распределились следующим образом: первое место заняла команда Илеза Хашагульгова «Сунжа БЖЖ»; второе место у команды Азамата Шибилова «Гаракх»; на третьем месте — команда Беслана Картоева «Магас БЖЖ».

Отмечается, что хороших результатов на турнире добилась команда Аслана Гайтукиева «Гайтукиев Тим», чьи воспитанники завоевали большое количество наград различного достоинства.

Что касается спортсменов ФОКа сельского поселения Яндаре, то они заняли 6 первых, 11 вторых и 6 третьих мест.

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