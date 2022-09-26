В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей

Соревнования были приурочены памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Магомеда Аюповича Дахкильгова. В состязаниях приняло участие около 200 спортсменов со всех школ республики 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения.

Почетными гостями турнира стали: мастер спорта СССР по вольной борьбе, ученик Магомеда Аюповича — Або Арчаков, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Калой Картоев, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Магомед Мусаев, первый заместитель главы Назрановского района Юсуп Измайлов, заместитель начальника управления физической культуры и спорта Назрановского района Магомед Торшхоев.

По итогам соревнований воспитанники спортивной школы сельского поселения Долаково стали победителями и призёрами данного турнира.

Так, успешно выступили подопечные тренера Шамиля Гаракоева: Адам Гаракоев (1 место),

Мансур Осмиев (1 место), Магомед-Амин Гаракоев (3 место), Магомед-Амин Белокиев (3 место),

Абдул-Рахим Белокиев (3 место), Магомед-Басир Алиев (3 место), Юсуп Баркинхоев (3 место),

Муслим Осмиев (3 место), Хамзат Дахкильгов (3 место), Амир Тачиев (3 место), Джабраил Бештоев (3 место).

Отличились на соревнованиях также воспитанники тренера Беслана Ганиева: Адам Аушев (1 место), Мухаммад Ганиев (2 место), Рамазан Аушев (2 место), Расул Нальгиев (2 место),

Гейрбек Баркинхоев (3 место), Исмаил Сапралиев (3 место), Расул Нальгиев (3 место).

Среди призеров подопечные тренера Юсупа Аксагова: Адам Осмиев (1 место),

Ислам Дахкильгов (2 место). Не подвели своего наставника Микаила Аксагова юные борцы: Рамазан Парижев (1 место), Имран Гаракоев (2 место).

Также отдельным кубком «За лучшую технику» был награжден Адам Гаракоев.