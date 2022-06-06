В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по воркауту

Свое спортивное мастерство на стадионе школы-лицея продемонстрировали порядка 100 участников из всех городов и районов республики. Они состязались в двух дисциплинах — подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях. Участникам необходимо было совершить максимальное количество повторений по определенной дисциплине.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам состязаний, больше всех на перекладине подтянулись Майсигов Магомет (до 16 лет) и Маматов Адам (старше 16 лет). Вторыми стали Нагоев Муслим (до 16 лет) и Хадзиев Муслим (старше 16 лет). Третье почетное место заняли Костоев Магомед (до 16 лет) и Коригов Юнус (старше 16 лет).

В дисциплине «отжимания на брусьях» победу одержали Пугоев Тамерлан (до 16 лет) и Тебоев Муслим (старше 16 лет). Второе место у Костоева Магомеда (до 16 лет) и Маматова Адама (старше 16 лет). Тройку лучших в этой дисциплине замкнули Мужухоев Акромат (до 16 лет) и Куриев Асламбек (старше 16 лет).

Призеры получили медали, грамоты и ценные подарки. Организатором турнира выступило региональное министерство спорта. Еще два подобных турнира, приуроченных к 30-летию Ингушетии, запланированы на 11 июня в Сунже, на стадионе имени Дьякова, и 18 июня на стадионе имени С. Орджоникидзе в Малгобеке.