В Ингушетии подвели итоги соревнований на Кубок Академии регби «Юг»
На Центральном стадионе имени Рашида Аушева в Назрани состоялись соревнования на Кубок Академии регби «Юг». В турнире состязались мальчики и девочки до 14 лет, представлявшие девять команд.
Участниками турнира стали команды из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ессентуков, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Ответственным за проведение соревнований была Федерация регби РИ при поддержке Федерации регби России и АНО ДПО «Академия регби «Юг». Данное мероприятие организаторы приурочили к 30-летию образования Республики Ингушетия.
«Турнир получился увлекательным, чем вызвал большой интерес у участников и болельщиков. На стадионе развернулся настоящий праздник регби — такое мероприятие в Ингушетии проводится впервые.
Отрадно, что оно проходит в юбилейную дату нашей республики», — подчеркнули в Минспорта региона.
Первое место заняла сборная команда Республики Дагестан. Второе почетное место в активе у сборной Кабардино-Балкарии. В тройку лучших попала и ингушская команда РК «Горец» ГКК имени Абдулы Цароева.
Итоговое расположение команд следующее:
1. Сборная Республики Дагестан;
2. Сборная Кабардино-Балкарской Республики;
3. РК «Горец» ГКК, Ингушетия;
4. Сборная Махачкалы;
5. «Родина», КЧР;
6. РК «Баксан»
7. МКУ «Спортивная школа г. Нальчик»;
8. МКОУ «СОШ № 25 г. Нальчик»;
9. РК «Медведи», Ессентуки.