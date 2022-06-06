В Ингушетии подвели итоги соревнований на Кубок Академии регби «Юг»

Участниками турнира стали команды из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ессентуков, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Ответственным за проведение соревнований была Федерация регби РИ при поддержке Федерации регби России и АНО ДПО «Академия регби «Юг». Данное мероприятие организаторы приурочили к 30-летию образования Республики Ингушетия.

«Турнир получился увлекательным, чем вызвал большой интерес у участников и болельщиков. На стадионе развернулся настоящий праздник регби — такое мероприятие в Ингушетии проводится впервые.

Отрадно, что оно проходит в юбилейную дату нашей республики», — подчеркнули в Минспорта региона.

Первое место заняла сборная команда Республики Дагестан. Второе почетное место в активе у сборной Кабардино-Балкарии. В тройку лучших попала и ингушская команда РК «Горец» ГКК имени Абдулы Цароева.

Итоговое расположение команд следующее:

1. Сборная Республики Дагестан;

2. Сборная Кабардино-Балкарской Республики;

3. РК «Горец» ГКК, Ингушетия;

4. Сборная Махачкалы;

5. «Родина», КЧР;

6. РК «Баксан»

7. МКУ «Спортивная школа г. Нальчик»;

8. МКОУ «СОШ № 25 г. Нальчик»;

9. РК «Медведи», Ессентуки.