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В Ингушетии подвели итоги совместной работы управления казначейства и поисковиков

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Руководитель Ингушского регионального отделения Поискового движения России Беслан Дзейтов и начальник управления Федерального казначейства по Ингушетии Илез Угурчиев подвели итоги совместной работы в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти — 2022» по увековечению памяти защитников Отечества и патриотическому воспитанию молодежи.

Как сообщил газете «Ингушетия» Дзейтов, с региональным управлением Федерального казначейства заключено соглашение о совместной поисковой деятельности. Поисковый отряд «Казначей» ежегодно принимает участие в полевых экспедициях, а также в благоустройстве памятников и в мероприятиях по патриотическому воспитанию детей.

«В результате нашей совместной деятельности в нынешнем году были подняты останки 20 бойцов, павших смертью храбрых при обороне города воинской славы Малгобека», — рассказал Беслан Дзейтов.

В ходе встречи Илез Угурчиев от имени руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина наградил Дзейтова памятной ведомственной медалью «25 лет Казначейству России» и вручил коллекцию монет «Оружие Великой Победы», выпущенных к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

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