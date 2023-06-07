В Ингушетии подвели итоги трехдневного фестиваля ремесленников

«Завершился третий и последний день фестиваля народных промыслов, который мы организовали совместно с РОО «Институт развития гражданского общества», Министерством культуры РФ и региональным Минкультуры. В нашем фестивале приняли участие мастера из Республики Чад и таких регионов РФ, как Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Ставрополье, Астраханская и Волгоградская области, а также умельцы из Ингушетии. За эти дни фестиваль успели посетить более 2 тыс. жителей и гостей республики», — цитирует председателя Коммолодежи Ингушетии Адама Мальсагова его пресс-служба.

Также в рамках фестиваля прошла реализация крупного социального проекта «Кухня предков», где были представлены ингушские блюда и напитки различных видов. Гостям фестиваля и самим участникам особенно запомнилась гостеприимная часть мероприятия, когда организаторы отметили готовность встретить новых знакомых еще раз в более неформальной обстановке.

«Проведение подобного мероприятия позволяет нам налаживать связи внутри страны с другими регионами, а также с зарубежными странами, обмениваться опытом и заводить новые знакомства. Кроме того, мы посвятили фестиваль и 31-й годовщине образования нашей республики», — подчеркнул Адам Мальсагов.