В Ингушетии подвели итоги турнира по боксу памяти погибших в зоне СВО

В состязаниях принимали участие более 100 спортсменов 14-15 лет из городов и районов республики, сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса региона. За медали турнира боролись мастера кожаной перчатки в 14 весовых категориях.

Победителями соревнований стали: Яндиев Рамзан, Ахильгов Самир, Албогачиев Тимур, Нальгиев Магомед, Аушев Абдулла, Коригов Ахмед, Додов Азамат, Мальсагов Хамзат, Яндарханов Саид, Тагиров Хыйса, Дударов Сулейм, Цычоев Сайфулла, Плиев Абдурахман, Гадаборшев Рахман, Цолоев Мухамад.

На вторую ступень пьедестала поднялись: Яндарханов Хамид, Бекмурзиев Ислам, Баркинхоев Илез, Хамхоев Мохмад, Тумгоев Осман, Кодзоев Саид-Магомед, Базиев Абдул-Малик, Могушков Ислам, Гогиев Бей-Али, Теркакиев Исмаил, Албаков Ислам, Коригов Муслим, Хамхоев Адам, Часыгов Рахман, Цуров Расул.

«Бронзу» завоевали: Полонкоев Магомед, Хачеруев Хадис, Гулоев Амин, Яндиев Мухаммад, Хамхоев Ибрагим, Беков Магомед, Албогачиев Илез, Арчаков Саид, Дзаитов Абу-Башир, Гатагажев Хасан, Боков Адам, Евлоев Муслим, Пугоев Жандулла, Гайтукиев Ибрагим, Цороев Адам, Холохоев Абдула, Аушев Муслим, Кокурхаев Карим, Бузуртанов Магомед, Алмазов Ислам, Дахкильгов Мухамед-Али, Хамхоев Мансур.