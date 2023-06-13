В Ингушетии подвели итоги Всероссийского турнира по грэпплингу на призы Альберта Галаева

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 10 регионов страны. На коврах выступали спортсмены 2006-2007, 2008-2009, 2005 годов рождения и старше в 28 весовых категориях.

Отмечается, что подавляющее большинство призовых мест завоевали представители Ингушетии. Организаторы соревнований подчеркнули, что грэпплинг в республике только начинает набирать свою популярность, и именно такие соревнования дают юным спортсменам мотивацию двигаться вперед и побеждать.

«Состязания по грэпплингу такого уровня в Ингушетии проходят впервые. Хотел бы поблагодарить за хорошую организацию турнира вице-президента Федерации спортивной борьбы РИ Хадзиева Назира и руководителя строительной компании «Транс-Сервис» Галаева Альберта, оказавшего финансовую поддержку для организации и проведения соревнований», — отметил заместитель министра спорта, президент Федерации спортивной борьбы региона Белхороев Руслан.

Победителями Всероссийского турнира по грэпплингу в возрастной категории 2005 г. р. и старше стали Темеев Магомед-Бек (62 кг), Атлуев Хабиб (66 кг), Ибрагимов Гаирбег (71 кг), Абусаламов Магомед (77 кг), Абдулкадыров Магомед (84 кг) Саидов Эльдар (92 кг) Иванченко Евгений (100 кг), Курбабагамаев Билал (100+ кг).

В возрастной категории 2006-2007 г. р.: Хадзиев Рустам (42 кг), Мальсагов Абдул-Малик (50 кг), Оздоев Ислам (46 кг), Мициев Джамал (54 кг), Байтарзаков Абдул-Малик (58 кг), Ахмадов Эмин (63 кг), Шарипов Магомед (69 кг), Элиханов Анзор (76 кг), Дзауров Тамерлан (85 кг), Плиев Адам (110 кг).

В возрастной категории 2008-2009 г. р.: Евлоев Анзор (32 кг), Газгиреев Ваха (35 кг), Арсамиков Ясин (38 кг), Парагульгов Хадис (42 кг), Осканов Ибрагим (47 кг), Хазбиев Ислам (53 кг), Мутушев Анзор (59 кг), Бисултанов Муса (66 кг), Гандалоев Сайфуллах (73 кг), Цомаев Турпал-Али (100 кг).

Подготовили спортсменов тренеры Шибилов Герихан, Шанхоев Ваха, Дзауров Адам, Сапарбаев Умар, Шарипов Адам, Тавсултанов Зелимхан, Абдулвадудов Абдуллах, Галоев Эфган, Тимербиев Зейд, Хадзиев Назир, Халухаев Алихан, Гусейнов Абдул-Бари, Аушев Хамзат.

Победители и призеры турнира получили медали, грамоты, кубки, ценные подарки и денежные вознаграждения.