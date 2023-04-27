Звание лучшего учителя оспаривают педагоги из школ в разных уголках республики: Зарета Бокова (биология, ГБОУ «СОШ № 3 г. Карабулак»), Хава Дударова (химия, ГБОУ «СОШ № 4 с. п. Кантышево»), Шариат Садакиева (английский язык, ГБОУ «СОШ № 2 г. Малгобек»), Аиша Циздоева (математика, ГБУ ДО «Республиканский детский технопарк «Кванториум») и Хяди Илиева (история, ГБОУ «СОШ с. п. Ольгети»).

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, конкурсанты показали способности к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями жюри по актуальным вопросам развития системы образования.

Этап оценивало жюри второго тура, которое состоит из ученического, студенческого, родительского и экспертного состава.

Оценивали участниц конкурса по четырем критериям: ценностные основания и аргументированность профессионально-личностной позиции; масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений; конструктивность позиции; коммуникативная культура.

Напомним, что третий тур регионального этапа «Учитель года России — 2023» пройдет 27 апреля в школе № 12 г. Назрани.