Конкурс

В Ингушетии подвели итоги второго тура регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2023»

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В шестой школе города Назрани провели конкурсное испытание «Вопрос учителю года» в рамках проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023».

Звание лучшего учителя оспаривают педагоги из школ в разных уголках республики: Зарета Бокова (биология, ГБОУ «СОШ № 3 г. Карабулак»), Хава Дударова (химия, ГБОУ «СОШ № 4 с. п. Кантышево»), Шариат Садакиева (английский язык, ГБОУ «СОШ № 2 г. Малгобек»), Аиша Циздоева (математика, ГБУ ДО «Республиканский детский технопарк «Кванториум») и Хяди Илиева (история, ГБОУ «СОШ с. п. Ольгети»).

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, конкурсанты показали способности к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями жюри по актуальным вопросам развития системы образования.

Этап оценивало жюри второго тура, которое состоит из ученического, студенческого, родительского и экспертного состава.

Оценивали участниц конкурса по четырем критериям: ценностные основания и аргументированность профессионально-личностной позиции; масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений; конструктивность позиции; коммуникативная культура.

Напомним, что третий тур регионального этапа «Учитель года России — 2023» пройдет 27 апреля в школе № 12 г. Назрани.

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