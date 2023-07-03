В Ингушетии подвели итоги юбилейного Всероссийского молодёжного форума «Таргим 15»

Как сообщили в Коммолодёжи республики, с торжественной речью на мероприятии выступил первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов. В свою очередь руководитель молодёжного ведомства региона Адам Мальсагов особо отметил: «Проделана большая работа. Мы очень горды, что на форуме „Таргим 2023“ представлены такие сильные проекты».

По итогам работы форума гранты получили 11 участников: Ярижев Адам «Молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь Бейни», Ужахова Карина AdatGame, Беленева Ирина «Студенческий короткометражный социальный фильм «Не снимайте в человека», Костоев Магомед «Аллоготерапия для ОВЗ»,

Трибой Тимофей «ТрибойХимШоу», Алимов Умай «Храбрые сердцем», Килигова Рабия «Перегрузка. Новые возможности», Евкуров Ахмед «Кемпинговые площадки», Гасангусейнов Ахмедин «Кубок чемпионов СКФО по мини-футболу»,

Атигов Беслан «Творческая студия «АБ», Цечоев Исропил «Сад второй жизни».

Общая сумма грантового конкурса была увеличена и составила 3 987 000 рублей, так как эксперты отметили высокий уровень социального проектирования в регионе.

Сотрудник Росмолодежи Огородников Александр Евгеньевич поблагодарил участников конкурса: «Проекты были действительно значимые и необычные. Было трудно выбрать победителей».

На форуме проходил конкурс «Президент Таргима 2023». По итогам голосования победу одержал участник третьей команды Айбазов Ибрагим.