В Ингушетии подвели итоги юниорского первенства по боксу

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минспорта, соревнования проходили в специализированном зале бокса в Назрани с 27 по 30 декабря. Отбор в сборную республики отстаивали спортсмены в 13 весовых категориях из всех районов Ингушетии.

Победителями первенства стали Евкуров Тамерлан (51 кг), Арчаков Рамазан (54 кг), Евлоев Ами (57 кг), Торшхоев Расул (60 кг), Пугоев Хизир (63,5 кг), Сакалов Имран (67 кг), Дударов Юсуп (71 кг), Плиев Рахим (75 кг), Беков Идрис (80 кг), Оздоев Ахмед (86 кг), Муцольгов Амин (+92 кг).

Вторые места заняли Арапиев Исмаил (51 кг), Саутиев Нурсултан (54 кг), Цечоев Аслан (57 кг), Можехоев Исмаил (60 кг), Алиев Абдула (63,5 кг), Албогачиев Адам (67 кг), Дзауров Хамзат (71 кг), Костоев Иса (75 кг), Газгиреев Ислам (80 кг), Борзиев Имран (86 кг), Леймоев Ибрагим (+92 кг).

«Бронзу» завоевали Додов Микил (51 кг), Оздоев Умар (51 кг), Беков Хамзат (54 кг), Эсиев Мухаммад (54 кг), Мархиев Лом-Али (57 кг), Гелисханов Беслан (57 кг), Обиев Хусен (60 кг), Арчаков Рашид (60 кг), Костоев Исмаил (63,5 кг), Экажев Мовсар (63,5 кг), Хадзиев Хасан (67 кг), Даурбеков Ибрагим (67 кг), Дзейтов Хаваж (71 кг), Мизиев Ахмед (71 кг), Шердиев Дени (75 кг), Муцольгов М-Басир (75 кг), Хашиев Адам (80 кг), Хамхоев Ибрагим (80 кг), Гиреев Исмаил (86 кг), Ведзижев Ваха (+92 кг).

Напомним, всего было разыграно 13 комплектов наград. Победители республиканского турнира представят Ингушетию на первенстве СКФО.