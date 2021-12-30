Бокс

В Ингушетии подвели итоги юниорского первенства по боксу

0

В Ингушетии подвели итоги первенства республики по боксу среди юниоров 17-18 лет (2004-2005 г. р.) памяти мастера спорта международного класса Б. М. Дзаурова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минспорта, соревнования проходили в специализированном зале бокса в Назрани с 27 по 30 декабря. Отбор в сборную республики отстаивали спортсмены в 13 весовых категориях из всех районов Ингушетии.

Победителями первенства стали Евкуров Тамерлан (51 кг), Арчаков Рамазан (54 кг), Евлоев Ами (57 кг), Торшхоев Расул (60 кг), Пугоев Хизир (63,5 кг), Сакалов Имран (67 кг), Дударов Юсуп (71 кг), Плиев Рахим (75 кг), Беков Идрис (80 кг), Оздоев Ахмед (86 кг), Муцольгов Амин (+92 кг).

Вторые места заняли Арапиев Исмаил (51 кг), Саутиев Нурсултан (54 кг), Цечоев Аслан (57 кг), Можехоев Исмаил (60 кг), Алиев Абдула (63,5 кг), Албогачиев Адам (67 кг), Дзауров Хамзат (71 кг), Костоев Иса (75 кг), Газгиреев Ислам (80 кг), Борзиев Имран (86 кг), Леймоев Ибрагим (+92 кг).

«Бронзу» завоевали Додов Микил (51 кг), Оздоев Умар (51 кг), Беков Хамзат (54 кг), Эсиев Мухаммад (54 кг), Мархиев Лом-Али (57 кг), Гелисханов Беслан (57 кг), Обиев Хусен (60 кг), Арчаков Рашид (60 кг), Костоев Исмаил (63,5 кг), Экажев Мовсар (63,5 кг), Хадзиев Хасан (67 кг), Даурбеков Ибрагим (67 кг), Дзейтов Хаваж (71 кг), Мизиев Ахмед (71 кг), Шердиев Дени (75 кг), Муцольгов М-Басир (75 кг), Хашиев Адам (80 кг), Хамхоев Ибрагим (80 кг), Гиреев Исмаил (86 кг), Ведзижев Ваха (+92 кг).

Напомним, всего было разыграно 13 комплектов наград. Победители республиканского турнира представят Ингушетию на первенстве СКФО.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Центральной школе искусств Ингушетии состоялся новогодний концерт воспитанников Аллы Макаровой
В Ингушетии на полигоне воинской части в окрестностях села Троицкое пройдут стрельбы
В Ингушском НИИ гуманитарных наук вышла монография Азы Евлоевой об ингушских пословицах
Министр спорта Ингушетии исполнил три детские мечты в рамках акции «Елка желаний»
Ингушские студенты заняли первое место на олимпиаде по программированию среди вузов СКФО
По требованию городской прокуратуры Ингушетии ограничен доступ на 11 сайтов с нецензурной бранью
В Национальной библиотеке Ингушетии подвели итоги уходящего 2021 года
Иностранка получила в Ингушетии 10,5 лет колонии за покушение на сбыт героина
За 2021 год в Ингушетии зарегистрировано свыше 160 киберпреступлений
В Ингушетии раньше срока построили три объекта водоснабжения
Жительница Узбекистана получила в Ингушетии условный срок за вовлечение дочери в попрошайничество

Главное

Яндекс.Метрика

 