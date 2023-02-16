Бокс

В Ингушетии подвели итоги юниорского первенства республики по боксу

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В Республиканской спортшколе олимпийского резерва по боксу прошли финальные бои первенства Ингушетии среди юниоров 17-18 лет памяти мастера спорта международного класса Бай-Али Дзаурова.

В поединках приняли участие порядка 100 боксёров. В течение заключительного соревновательного дня прошло 12 финальных боёв в весовых категориях от 48 до +92 кг, по итогам которых определились победители состязаний.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса РИ, золото завоевали Точиев Хамзат (48 кг), Аушев Адам (51 кг), Тимурзиев Абабукар (54 кг), Хамчиев Магомед-Башир (57 кг), Евлоев Амерхан (60 кг), Евлоев Амир (63,5 кг), Обиев Хусен (67 кг), Акиев Мухаммад (71 кг), Дударов Юсуп (75 кг), Султыгов Рашид (86 кг), Гайтов Азамат (92 кг), Оздоев Абдул-Малик (+92 кг).

Напомним, первенство является отборочным соревнованием на этап СКФО среди юниоров, который пройдёт во Владикавказе, и первенство «Юность России», стартующее в конце февраля в Ставропольском крае.

 

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