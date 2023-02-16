В Ингушетии подвели итоги юниорского первенства республики по боксу

В поединках приняли участие порядка 100 боксёров. В течение заключительного соревновательного дня прошло 12 финальных боёв в весовых категориях от 48 до +92 кг, по итогам которых определились победители состязаний.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса РИ, золото завоевали Точиев Хамзат (48 кг), Аушев Адам (51 кг), Тимурзиев Абабукар (54 кг), Хамчиев Магомед-Башир (57 кг), Евлоев Амерхан (60 кг), Евлоев Амир (63,5 кг), Обиев Хусен (67 кг), Акиев Мухаммад (71 кг), Дударов Юсуп (75 кг), Султыгов Рашид (86 кг), Гайтов Азамат (92 кг), Оздоев Абдул-Малик (+92 кг).

Напомним, первенство является отборочным соревнованием на этап СКФО среди юниоров, который пройдёт во Владикавказе, и первенство «Юность России», стартующее в конце февраля в Ставропольском крае.