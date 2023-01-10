Футбол

В Ингушетии подвели итоги зимнего сезона любительской Нестеровской ночной лиги по футболу

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Подошёл к концу очередной сезон любительской Нестеровской ночной лиги Ингушетии по футболу.

Как сообщили организаторы соревнований, ФК «Нестер Сити» в третий раз завоевал золотые медали турнира ННЛ сезона — зима 22/23. Серебро у ФК «Мочхо» (Мочкъий-Юрт), бронзовым призёром стал ФК «Вокзал» из Сунжи.

«Можно с уверенностью сказать, что финал чемпионата вышел впечатляющим. Приятно было видеть на стадионе, несмотря на суровую погоду, столь большое количество людей самых разных возрастов. Это говорит о том, что футбол в Ингушетии очень популярен», — отметили организаторы турнира.

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