В Ингушетии подводят итоги весеннего этапа Всероссийского проекта «Университетские смены»

На днях школьники вернулись домой, в Ингушетию, накопив огромное количество впечатлений от проведенной недели в СГСПУ. Встретили ребят члены регионального отделения «Движения первых», а также работники СМИ.

Как сообщили в Минобрнауки республики, участники уникального проекта провели насыщенные дни в университете, познакомились с педагогической профессией, обрели новых друзей и наставников.

Университет пригласил не только школьников, но и студентов из разных уголков страны:

Нижегородской и Оренбургской областей, республик Башкортостан и Ингушетия и др.

Ингушские посланцы открыли много нового для себя, познакомились с культурой и традициями различных народов и показали себя, достойно представили свою республику. Для них была проведена обширная образовательная и досуговая программа. Ребята приобрели неоценимый опыт, который поможет им сделать правильный выбор будущей профессии.