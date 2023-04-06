В Ингушетии подводят итоги весеннего этапа Всероссийского проекта «Университетские смены»

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В Ингушетии подводят итоги весеннего этапа Всероссийского проекта «Университетские смены» в Самарском государственном социально-педагогическом университете.

На днях школьники вернулись домой, в Ингушетию, накопив огромное количество впечатлений от проведенной недели в СГСПУ. Встретили ребят члены регионального отделения «Движения первых», а также работники СМИ.

Как сообщили в Минобрнауки республики, участники уникального проекта провели насыщенные дни в университете, познакомились с педагогической профессией, обрели новых друзей и наставников.

Университет пригласил не только школьников, но и студентов из разных уголков страны:
Нижегородской и Оренбургской областей, республик Башкортостан и Ингушетия и др.

Ингушские посланцы открыли много нового для себя, познакомились с культурой и традициями различных народов и показали себя, достойно представили свою республику. Для них была проведена обширная образовательная и досуговая программа. Ребята приобрели неоценимый опыт, который поможет им сделать правильный выбор будущей профессии.

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