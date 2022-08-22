В Ингушетии поголовье КРС увеличилось почти на 2%

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 августа по сравнению с аналогичной датой 2021 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,9% (70 298 голов), поголовье птицы уменьшилось на 0,6% (354 943), поголовье овец и коз насчитывается 301 278 головы, увеличение составляет 4,4 %.

В январе-июле этого года производство молока по расчетам составило — 81 366,960 тонны, что на 13,3% больше предыдущего периода 2021 года, производство яиц увеличилось на 14,7% и составило — 16 230 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 5 050,943 тонны. По сравнению с аналогичной датой прошлого года, это больше на 10,1%.