Сельское хозяйство

В Ингушетии поголовье птицы в январе-мае текущего года увеличилось на 37%

0

В Ингушетии объем продукции всех сельхозпроизводителей в январе-мае текущего года в действующих ценах, по расчетам, составил 5892,5 млн рублей, или 100,8% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщил Северо-Кавказстат.

Отмечается, что в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июня текущего года, по сравнению с аналогичной датой 2022-го, увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 0,7%, и по расчетам составило 70 725 голов. Поголовье птицы увеличилось на 37,2% и составило 485 003 головы, поголовье овец и коз насчитывает 302 937 голов, увеличение составляет 0,6%.

В январе-мае 2023 года в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей произведено молока 57 845,650 тонны, что составило 100,0% к соответствующему периоду 2022 года. Производство яиц увеличилось на 4,2% и составило 11 300 тыс. штук. Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 6186,386 тонны, по сравнению с аналогичной датой 2022 года больше на 70,3%.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школа на 720 мест строится в селе Верхние Ачалуки Ингушетии
Выпускники Ингушетии сдали ЕГЭ по математике в резервные сроки
Модульную спортплощадку за 82 млн рублей построят в селе Экажево Ингушетии
Подпольный игорный клуб с миллионными оборотами выявили в Ингушетии
В Карабулаке Ингушетии продолжается реконструкция мусульманского и христианского кладбищ
В Карабулаке и селе Яндаре Ингушетии отключат свет
Взвешенная политика Путина в очередной раз спасла Россию от происков врагов — Глава Ингушетии
В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду
В Сунженском районе Ингушетии насмерть сбили ребенка
Героин и марихуану нашли у жителя Ингушетии
Дети из Токмакского района Запорожской области отдохнут в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 