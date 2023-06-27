В Ингушетии поголовье птицы в январе-мае текущего года увеличилось на 37%

Отмечается, что в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июня текущего года, по сравнению с аналогичной датой 2022-го, увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 0,7%, и по расчетам составило 70 725 голов. Поголовье птицы увеличилось на 37,2% и составило 485 003 головы, поголовье овец и коз насчитывает 302 937 голов, увеличение составляет 0,6%.

В январе-мае 2023 года в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей произведено молока 57 845,650 тонны, что составило 100,0% к соответствующему периоду 2022 года. Производство яиц увеличилось на 4,2% и составило 11 300 тыс. штук. Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 6186,386 тонны, по сравнению с аналогичной датой 2022 года больше на 70,3%.