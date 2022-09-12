В Ингушетии поисковиками обнаружены останки еще двоих красноармейцев

На одном из участков, где работали поисковики из отряда «Малгобек», обследуя места артиллерийского обстрела, были обнаружены останки красноармейца. К сожалению, установить личность солдата не представляется возможным.

На другом участке, где работали поисковики из кабардино-балкарского отряда «Южный рубеж» вместе с ингушскими коллегами, были обнаружены останки еще одного солдата Красной армии. При нем были обнаружены и личные вещи, в том числе и смертный медальон, в котором вместо записки оказалось перо от чернильной ручки.

Следует отметить, что данные работы в рамках Вахты памяти «Терский рубеж» проводятся на средства Фонда президентских грантов при непосредственной финансовой, материальной и информационной поддержке Поискового движения России, мэрии города Малгобека, Общественной палаты Чеченской Республики, ЧГУ, ГГНТУ, «Юнармии» Республики Ингушетия, поискового отряда «Патриот» РИ.

Поисковые работы продолжаются.