В Ингушетии поисковики провели разведывательные работы на местах боев в годы ВОВ

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Накануне межрегиональной Вахты памяти «Терский рубеж», которая стартовала в Ингушетии 7 сентября, ингушские и чеченские поисковики проводили поисково-разведывательные работы на местах ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками на Терском хребте и в Алханчуртской долине.

В ходе проведения поисково-разведывательных работ были обнаружены стрелковые ячейки, окопы, в которых были найдены фрагменты гильз от артиллерийских снарядов и огромное количество осколков.

Проведению данных работ, по словам поисковиков, предшествовала кропотливая исследовательская работа в Центральном архиве Министерства обороны РФ.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в рамках третьего и четвертого этапов Вахты памяти «Терский рубеж» с 7 по 27 сентября состоятся две полевые экспедиции «Северо-Кавказский фронт» на территории Ингушетии и Чеченской Республики.

Ожидается прибытие поисковиков из Новгородской и Астраханской областей, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни, которые благодаря поддержке администрации города Малгобека и руководству центра «Молодой патриот» будут размещены в домиках на территории центра.

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