В Ингушетии поисковики провели разведывательные работы на местах боев в годы ВОВ

В ходе проведения поисково-разведывательных работ были обнаружены стрелковые ячейки, окопы, в которых были найдены фрагменты гильз от артиллерийских снарядов и огромное количество осколков.

Проведению данных работ, по словам поисковиков, предшествовала кропотливая исследовательская работа в Центральном архиве Министерства обороны РФ.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в рамках третьего и четвертого этапов Вахты памяти «Терский рубеж» с 7 по 27 сентября состоятся две полевые экспедиции «Северо-Кавказский фронт» на территории Ингушетии и Чеченской Республики.

Ожидается прибытие поисковиков из Новгородской и Астраханской областей, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни, которые благодаря поддержке администрации города Малгобека и руководству центра «Молодой патриот» будут размещены в домиках на территории центра.