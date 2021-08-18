В Ингушетии показатель доступности дошкольного образования за 1,5 года вырос почти в два раза

Отмечается, что такого результата удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию в регионе 18 детсадов в рамках нацпроекта «Демография» и федеральных программ.

«Еще 6 детских садов планируется открыть в Ингушетии до конца текущего года. В дошкольных учреждениях, расположенных в Альтиевском АО города Назрани и сельских поселениях Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши и Средние Ачалуки, будет дополнительно открыто 340 ясельных мест. Также по линии Минсельхоза республики строится детсад в сельском поселении Вежарий-Юрт Малгобекского района на 140 мест, в том числе 40 мест для детей до 3 лет», — отметила глава Минобразования Ингушетии Эсет Бокова.

По ее словам, также ведется строительство 9 детских садов в рамках национального проекта «Демография», открытие которых запланировано на начало 2022 года.

«Вся эта работа позволяет нам планомерно двигаться к стопроцентному обеспечению доступности дошкольного образования в республике, в частности, для детей до трех лет», — подчеркнула министр.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на Министерство просвещения России о том, что Дагестан и Ингушетия являются аутсайдерами среди регионов по обеспеченности детей до 3-х лет яслями.