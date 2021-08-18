Образование

В Ингушетии показатель доступности дошкольного образования за 1,5 года вырос почти в два раза

0

В Ингушетии за полтора года почти в два раза увеличился показатель доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста — с 49 до 82%, сообщили в министерстве образования и науки республики.

Отмечается, что такого результата удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию в регионе 18 детсадов в рамках нацпроекта «Демография» и федеральных программ.

«Еще 6 детских садов планируется открыть в Ингушетии до конца текущего года. В дошкольных учреждениях, расположенных в Альтиевском АО города Назрани и сельских поселениях Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши и Средние Ачалуки, будет дополнительно открыто 340 ясельных мест. Также по линии Минсельхоза республики строится детсад в сельском поселении Вежарий-Юрт Малгобекского района на 140 мест, в том числе 40 мест для детей до 3 лет», — отметила глава Минобразования Ингушетии Эсет Бокова.

По ее словам, также ведется строительство 9 детских садов в рамках национального проекта «Демография», открытие которых запланировано на начало 2022 года.

«Вся эта работа позволяет нам планомерно двигаться к стопроцентному обеспечению доступности дошкольного образования в республике, в частности, для детей до трех лет», — подчеркнула министр.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на Министерство просвещения России о том, что Дагестан и Ингушетия являются аутсайдерами среди регионов по обеспеченности детей до 3-х лет яслями.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более полусотни любителей бильярда поборются за приз Главы республики на турнире в Ингушетии
В сельском поселении Мужичи Ингушетии появится модельная библиотека
Калиматов призвал ректора главного вуза республики уделять больше внимания кафедре ингушского языка
1 тыс. человек, прошедших вакцинацию от коронавируса, получат по 100 тыс. рублей
Вопросы обеспечения безопасности в День знаний и во время осенних выборов обсудили на заседании АТК Ингушетии
В Ингушетии начался первый этап ликвидации крупнейшей свалки в городе Малгобеке
Экологи привлекут к ответственности алюминиевый завод в Ингушетии за сброс неочищенных вод
Ингушский госуниверситет примет участие в программе «Приоритет-2030»
Полезные сайты для изучения английской грамматики
Новый детсад на 220 малышей открылся в одном из округов города Назрани Ингушетии
В мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Эльберту Нальгиеву

Главное

Яндекс.Метрика

 