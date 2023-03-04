В Ингушетии полицейские изъяли около 57 граммов мефедрона и пистолет

В ведомстве отметили, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали и доставили в отдел троих граждан, у которых в ходе личного досмотра обнаружен мефедрон 56,93 гр.

«Один из задержанных также имел при себе, снаряженный четырьмя патронами калибра 9 мм, охолощенный пистолет системы Макарова модели «Р-411» калибра 10ТК, без маркировочных обозначений, переделанный кустарным способом в боевое оружие», — отметил собеседник издания.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК России. Владелец оружия и боеприпасов задержан за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и водворен в ИВС.