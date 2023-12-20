В Ингушетии полицейские устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшей несовершеннолетней
Правоохранители республики устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пострадавшей несовершеннолетней, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.
Сообщение о госпитализации ребенка в травматологическое отделение Детской республиканской клинической больницы в Назрани поступило в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району накануне.
В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что водитель ВАЗ-21114 без номерных знаков совершил наезд на девочку в сельском поселении Плиево во время перехода проезжей части по «зебре».
В отношении водителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП России, автомашина доставлена в ОМВД России по муниципалитету.