В Ингушетии полицейские устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшей несовершеннолетней

Сообщение о госпитализации ребенка в травматологическое отделение Детской республиканской клинической больницы в Назрани поступило в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району накануне.

В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено, что водитель ВАЗ-21114 без номерных знаков совершил наезд на девочку в сельском поселении Плиево во время перехода проезжей части по «зебре».

В отношении водителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП России, автомашина доставлена в ОМВД России по муниципалитету.