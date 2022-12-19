В Ингушетии поощрили директоров учебных заведений за реализацию проекта «Новая школа»

Председатель парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Магомет Тумгоев вручил им благодарности, пожелав успехов и плодотворной работы.

«Повышение качества и доступности общего образования — одна из главных задач в работе партии. Важным также является и повышение престижа педагогической профессии. Благодарю вас за активную поддержку в реализации партийного проекта «Новая школа» за ваш профессионализм и вклад в воспитание подрастающего поколения», — цитирует Тумгоева пресс-служба НС региона.