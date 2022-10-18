В Ингушетии популяризируют безналичную оплату проезда в общественном транспорте

Министерство промышленности и цифрового развития республики ведёт активную работу по внедрению системы безналичной оплаты для жителей и гостей региона.

«Такой вид оплаты в значительной степени может облегчить работу транспорта и пассажирского потока», — отметили в ведомстве.

Первые терминалы для оплаты картой уже установлены на 33 транспортных средствах, некоторые из них для Сунженского, Малгобекского районов. А также свыше 15 терминалов установлено на общественном транспорте Магаса и Назрани.