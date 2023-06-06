Родной язык

В Ингушетии популяризируют родной язык через приложение на мобильных устройствах

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В кванториуме Магаса партнёры социального проекта «Дош» студии «Интензибэн» показали демоверсию развлекательно-образовательной игры для детей младших классов.

Как сообщили в Коммолодёжи Ингушетии, тест-драйв приложения, призванного популяризировать родной язык на мобильных устройствах, способствует улучшению качества игрового ресурса.

Юным экспертам демоверсия понравилась, и они настаивали на том, чтобы полная версии игры скорее вышла на региональные платформы.

«В процессе тестирования вёлся живой диалог, где дети задавали множество вопросов и высказывали свои идеи, которые будут учтены в дальнейшем. По окончании тестирования выявили некоторые недочеты, которые будут исправлены в следующих версиях игры», — поделился руководитель проекта Хадис Костоев.

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