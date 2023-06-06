В Ингушетии популяризируют родной язык через приложение на мобильных устройствах

Как сообщили в Коммолодёжи Ингушетии, тест-драйв приложения, призванного популяризировать родной язык на мобильных устройствах, способствует улучшению качества игрового ресурса.

Юным экспертам демоверсия понравилась, и они настаивали на том, чтобы полная версии игры скорее вышла на региональные платформы.

«В процессе тестирования вёлся живой диалог, где дети задавали множество вопросов и высказывали свои идеи, которые будут учтены в дальнейшем. По окончании тестирования выявили некоторые недочеты, которые будут исправлены в следующих версиях игры», — поделился руководитель проекта Хадис Костоев.