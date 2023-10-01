В Ингушетии порядка 2 км прибрежной полосы очистили от мусора

Как сообщает пресс-служба ведомства, очищено порядка 2 км берега реки Асса, собрано более 500 мешков мусора.

В мероприятии приняли участие сотрудники Минприроды региона, подведомственных учреждений, студенты пожарно-спасательного колледжа, представители «Ростелекома», Российского географического общества, комитета по делам молодежи, неравнодушные жители и волонтеры.

Собранный мусор был вывезен на полигон спецтехникой, предоставленной администрацией села Нестеровское.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», в прошлом году по итогам всероссийской акции «Вода России» республика вошла в тройку регионов-лидеров.

«Успехи республики не могут не радовать, особенно в таком важном деле, как сохранение чистоты и здоровья наших рек, прудов и родников. В нашем регионе удивительная и прекрасная природа, а наша задача — беречь ее и сохранять для будущих поколений, приучать детей к заботе об окружающей среде», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов, который сам принимает участие в экологических мероприятиях.

Напомним, что акция «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Она признана одной из крупнейших экологических инициатив в стране. В 2021 году к уборкам присоединились рекордные 1,1 миллиона человек. В минувшем году удалось увеличить этот показатель до 1,3 млн человек.