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В Ингушетии после хлопка газовоздушной смеси в частном доме госпитализирован мужчина

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Прокуратурой Ингушетии проводится проверка по факту хлопка газовоздушной смеси сегодня в частном домовладении в городе Назрани.

Пострадал мужчина 1995 года рождения, он госпитализирован в медицинское учреждение республики.

На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранителей выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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