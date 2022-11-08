В Ингушетии после хлопка газовоздушной смеси в частном доме госпитализирован мужчина

Пострадал мужчина 1995 года рождения, он госпитализирован в медицинское учреждение республики.

На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранителей выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.