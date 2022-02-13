В Ингушетии после капремонта открылся Театр юного зрителя

На капремонт из федерального бюджета было выделено более 135 миллионов рублей. Определенную часть средств направили и из республиканского бюджета.

«У Театра юного зрителя, любимого и популярного у ингушских ценителей искусства, славная история. В следующем году исполнится 30 лет со дня его образования. За эти годы, работая в сложных условиях, театр проделал масштабную работу. За минувшие годы в ТЮЗ поставлены более 60 спектаклей, по пьесам ингушской, русской и зарубежной драматургии. Здесь сыграно более 5 000 спектаклей. Эти достижения впечатляют и заслуживают высокой оценки.

Хочу от всего сердца поблагодарить весь коллектив за преданность своей прекрасной профессии, поблагодарить строителей за добросовестный труд», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что в ТЮЗ созданы все условия для творчества: есть гримерные, мастерские, столярный, пошивочный, бутафорский цеха, новое оборудование для них, большой зал на 300 мест, новая сцена. Главное, что созданы комфортные условия для детей, зрителей, модернизированы бытовые и технические условия работы, обеспечена доступность театральных постановок для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

После официального открытия, подрядчик Зелимхан Торшхоев вместе с директором театра Мусой Хадзиевым пригласили Главу и гостей праздника на осмотр рабочих кабинетов, цехов, гримерных комнат, а также прилегающей территории.

Ингушский государственный театр юного зрителя находится в городе Назрани, в здании построенном в 1980 году. За период с 1999 года по 2021 годы здесь проведены два текущих и один капитальный ремонты.

Театр за весь период деятельности принял более 100 тыс. зрителей. Он принимал участие в 18 Международных фестивалях кукольных театров.