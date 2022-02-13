Капремонт

В Ингушетии после капремонта открылся Театр юного зрителя

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и народная артистка республики Елизавета Катиева перерезали красную ленту, открывая здание реконструированного в рамках нацпроекта «Культура» регионального Театра юного зрителя.

На капремонт из федерального бюджета было выделено более 135 миллионов рублей. Определенную часть средств направили и из республиканского бюджета.

«У Театра юного зрителя, любимого и популярного у ингушских ценителей искусства, славная история. В следующем году исполнится 30 лет со дня его образования. За эти годы, работая в сложных условиях, театр проделал масштабную работу. За минувшие годы в ТЮЗ поставлены более 60 спектаклей, по пьесам ингушской, русской и зарубежной драматургии. Здесь сыграно более 5 000 спектаклей. Эти достижения впечатляют и заслуживают высокой оценки.
Хочу от всего сердца поблагодарить весь коллектив за преданность своей прекрасной профессии, поблагодарить строителей за добросовестный труд», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что в ТЮЗ созданы все условия для творчества: есть гримерные, мастерские, столярный, пошивочный, бутафорский цеха, новое оборудование для них, большой зал на 300 мест, новая сцена. Главное, что созданы комфортные условия для детей, зрителей, модернизированы бытовые и технические условия работы, обеспечена доступность театральных постановок для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

После официального открытия, подрядчик Зелимхан Торшхоев вместе с директором театра Мусой Хадзиевым пригласили Главу и гостей праздника на осмотр рабочих кабинетов, цехов, гримерных комнат, а также прилегающей территории.

Ингушский государственный театр юного зрителя находится в городе Назрани, в здании построенном в 1980 году. За период с 1999 года по 2021 годы здесь проведены два текущих и один капитальный ремонты.

Театр за весь период деятельности принял более 100 тыс. зрителей. Он принимал участие в 18 Международных фестивалях кукольных театров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
380 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
Автобусы в Ингушетии оснастят системой ГЛОНАСС
На изучение генома штамма коронавируса «Омикрон» выделено более 400 млн рублей
Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии
Covid-19 за сутки в Ингушетии подтвержден у 371 человека
Власти Ингушетии перевезут в Москву многодетную мать, впавшую в кому после родов
Экс-главу города Сунжа Ингушетии и его заместителя привлекут к ответственности за лишний этаж в МКД
Жительница Ингушетии устроилась в медучреждение массажистом по поддельному диплому
В Ингушетии сформируют волонтерскую группу для психологической помощи жителям в условиях самоизоляции
В Ингушетии на 90% подготовили технику для дорожных работ в 2022 году
Больше всего обращений и жалоб в ЦУР поступает от жителей Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 