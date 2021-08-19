В Ингушетии после масштабной реконструкции открыли спортивно-тренировочный комплекс

«База, построенная полвека назад, располагает сооружениями крытого и открытого типов. Они предназначены для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта», — сказал представитель Кабинета министров.

Он пояснил, что центр был весьма востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности. К моменту начала реконструкции состояние и технические характеристики зданий не давали возможности организации на его базе сборов. Инициированные в прошлом году восстановление и расширение учреждения решили эту проблему.

«Для спортсменов здесь созданы все необходимые условия. На территории комплекса размещены четыре спальных корпуса, спортивные залы, футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, баня, столовая, прачечная и многое другое», — добавил сотрудник пресс-службы.

По его данным, три спальных корпуса, столовая, спортивный зал, административное здание, складские и другие технические помещения претерпели ряд значительных изменений: везде проведены работы по усилению фундамента, смене кровельного покрытия, реставрации фасадов, внутренние ремонтные работы, произведена замена электропроводки, отопления и водоснабжения. Дополнительно построены новый спальный корпус, баня, облагорожена территория, а также сделано ландшафтное оформление участка.

В церемонии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, олимпийские чемпионы, тренеры, президенты различных региональных федераций спорта.

«Где-то полтора года назад, когда я сюда приезжал, состояние учреждения оставляло желать лучшего. Здесь очень красиво — живописная природа, чистый воздух, и мы не стали упускать возможность и приложили все усилия, чтобы реализовывать то, в чем очень нуждались и наши спортсмены, и в целом республика», — отметил Калиматов.

Глава Ингушетии подчеркнул, что на базе могут пребывать и тренироваться одновременно до 200 человек, есть зал на три борцовских ковра, а в планах увеличить их до шести, чтобы были условия принимать сборные всероссийского уровня. Кроме спортивных тренировочных мероприятий, там можно проводить соревнования. Осталось «вдохнуть жизнь», а это зависит уже от работы министра и руководства центра.

Призер чемпионатов мира и Европы, участник Олимпиады в Токио Муса Могушков рассказал о том, что до реконструкции часто посещал «Мужичи» на сборах, и с радостью отметил все преобразования, а олимпийский чемпион Муса Евлоев сообщил, что по возращении к тренировкам обговорит с главным тренером возможность проводить сборы на родной земле.

Оба атлета также были удостоены чести перерезать красную ленту и дать старт открытию вместе с руководителем субъекта, после чего присутствующие были приглашены на экскурсию по спортивно-тренировочному центру.

По данным пресс-службы, реконструкция объекта проводилась в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», регионального проекта «Спорт — норма жизни» и госпрограммы республики «Развитие физкультуры и спорта».