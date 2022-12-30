В Ингушетии после реконструкции открыли старейший Дворец культуры в регионе

Капитальный ремонт и благоустройство территории было инициировано в 2020 году руководителем субъекта в рамках реализации плана празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией, напомнили в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Много труда вложено в становление этого проекта. Спасибо всем, кто трудился здесь, чтобы наступил торжественный час его открытия. Это большой дом, в котором талантливые люди создают, сохраняют и развивают ценности национальной и отечественной культуры. Убежден, что наличие такой замечательной творческой площадки даст большой импульс для воплощения планов и проектов деятелей искусств Ингушетии», — подчеркнул Калиматов.

Здание, построенное в колониальном стиле, является старейшим объектом культуры в регионе. Его возведение начато в 1949 году и завершено в 1956-м. С тех пор он продолжал оставаться крупным культурно-досуговым центром республики.

В фойе главной площадки выставили небольшие экспозиции предметов декоративно-прикладного искусства, работы учащихся художественной школы при Дворце культуры. В кабинетах воспитанники музыкальной школы продемонстрировали свои навыки, а на втором этаже организовали небольшую экспозицию живописи — картин художников Ингушетии.

После осмотра творческих мастерских, выставочного и концертного залов и других пространств комплекса Глава вместе с народным артистом России, лауреатом Государственной премии, заместителем председателя Союза кинематографистов России Климом Лаврентьевым посетил церемонию закрытия VIII Международного кинофестиваля «Золотая башня».

Калиматов отметил, что в каждом населенном пункте Ингушетии живы традиционный уклад, добрые обычаи, специфика и местный колорит.

«Наш народ мудр, крепок своей нравственностью, заботой о человеке, готовностью помочь тем, кто оказался в беде. Надо брать сюжеты из жизни и показывать такие примеры зрителю. Надо пропагандировать красоту, добро, труд, чтобы у нас росла молодежь, всегда устремленная к духовно-нравственным ценностям. Сегодня здесь завершает свою работу VIII Международный кинофестиваль «Золотая башня», который за восемь минувших лет завоевал заслуженный авторитет и известность у кинематографистов и зрителей. До нынешнего дня он был и остается площадкой творческого развития региональных и отечественных мастеров кино, оценки таланта зарубежных коллег. Замечательно, что в кинофестивале, наряду с фильмами из Узбекистана, Казахстана, Киргызстана, Таджикистана, совместными работами с режиссерами Китая, ЮАР, Малайзии и Ирана, представлены работы ингушских режиссеров. Это один игровой и четыре документальных фильма. Вижу в этом показатель постепенного и уверенного развития республиканского кинематографа, накопления практического опыта для создания в будущем масштабных и известных творческих работ», — сказал Глава региона, обращаясь к деятелям искусства и гостям фестиваля.