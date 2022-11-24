В Ингушетии после вмешательства прокуратуры выплачены деньги на содержание детей-сирот
Прокуратурой Джейрахского района Ингушетии в результате проверки установлено, что на учете в администрации муниципалитета состоят две семьи, получающие ежемесячные выплаты на содержание двух детей.
В течение нескольких месяцев опекунам не были выплачены денежные средства на содержание несовершеннолетних.
Прокуратурой в Джейрахский районный суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда исполнено, денежные средства администрацией выплачены в полном объеме, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.