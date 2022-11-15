Госнаграды

В Ингушетии посмертные ордена Мужества передали родственникам погибших военнослужащих

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов передал государственные награды родственникам шестерых военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Об этом Глава региона сообщил в своём Телеграмм-канале.

«Сегодня мы передали заслуженные награды родным наших доблестных ребят, отдавших жизнь за Отечество. Посмертно орденом Мужества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации отмечены трое военнослужащих: М. В. Евлоев, Б. А. Хаутиев, З. А. Вышегуров. Им всем были присущи мужество и отвага, и эти два главных качества стали решающими в момент, когда пришло время защищать свою Родину», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, их имена навсегда войдут в историю не только Ингушетии, но и всей страны.

«Каким бы скорбным не был этот момент, мы испытываем гордость и глубокое уважение к нашим настоящим воинам. Они должны быть примером для подрастающего поколения и оставаться у всех в памяти», — отметил руководитель субъекта.

 

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