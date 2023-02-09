В Ингушетии построили оптово-продовольственный центр для стабилизации цен на товары первой необходимости

«Это первый оптово-продовольственный и распределительный центр с холодильными камерами вместимостью 5 тыс. тонн, построенный по поручению руководителя региона Махмуд-Али Калиматова. Тем самым решается проблема хранения и реализации по оптовым ценам продуктов первой необходимости», — сказал Беков.

По его словам, чтобы закупить самое необходимое, жителям не придется тратить время на дорогу. Центр будет служить и ярмарочной площадкой. На территории площадью 3 тыс. кв. м смогут презентовать свою продукцию до 100 предпринимателей из различных уголков страны. Ярмарки будут проводить ежедневно.

«В Ингушетии разработан план экономического развития республики до 20230 года, мы намерены включить в него проекты строительства подобных объектов в Сунженском и Малгобекском районах. Речь идет о создании новых каналов сбыта для фермеров и предпринимателей», — добавил замминистра.

Как уточнил нашему изданию инвестор, гендиректор центра Магомед Муталиев, здесь будет представлен широкий ассортимент экологически чистой сельхозпродукции: фрукты, овощи, рыба, мясо, колбасные изделия, консервы, борщевой набор.

Инвестиционным проектом предусмотрены 24 бокса с холодильными установками, большие площадки для оптовых продаж. Предусмотрена удобная парковка и места стоянки легкового автотранспорта и фур.

Продукты планируется распределять по населенным пунктам, где остро ощущается дефицит.

На территории в 1 га, помимо новых боксов, расположено двухэтажное здание с отдельным хранилищем для магазинов, в каждом отсеке будет представлена своя продукция, у торговых рядов будут свои подъезды для погрузки и разгрузки товаров для фур, на втором этаже предусмотрена гостиница на 30 номеров для дальнобойщиков.

Объект появился напротив районного военкомата.

Строительство центра обусловлено ростом цен на продовольствие в связи с экономическими санкциями в отношении России. Распределительный центр — один из флагманов в обеспечении продовольственной безопасности, здесь будут приобретать у фермеров и государственных сельхозпредприятий те излишки, которые остались в закромах. Все сельхозпроизводители Ингушетии будут взаимодействовать с торговым комплексом.

Республиканские власти уверены, что ввод нового комплекса в эксплуатацию и проведение крупных сельскохозяйственных ярмарок позволят стабилизировать цены на основные продукты питания в регионе.