В Ингушетии построят два спорткомплекса с бассейнами

«Мы отвели земельный участок для строительства ФОКа в Сунже. Средства на 2023 год для этих целей уже предусмотрены в федеральном бюджете. Проект есть, он прошел государственную экспертизу. Здание будет трехэтажным с 25-метровым плавательным бассейном», — сказал Дошхоклоев.

По словам министра, было поручение Президента страны в рамках федеральной адресной программы построить спорткомплекс в сельском поселении Барсуки. Минспорта России поможет региону в этом вопросе. ФОК там будут возводить в 2023 году, объект переходящий на 2024 год.

Руководитель региона отметил, что согласно заключению Роспотребнадзора и МЧС республики старый ФОК, находившийся рядом с ДК в Сунже, не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, что являлось опасным для жизни детей.

По его словам, в здании отсутствовали условия для соблюдения воспитанниками личной гигиены, возможности для обеспечения требований по поддержанию необходимого режима дезинфекции помещений и спортивного оборудования, а также автоматической пожарной сигнализации.

По нормативам спорткомплекс должен быть обеспечен всем необходимым: душевыми, умывальниками, вентиляцией, пожарной сигнализацией, нормальным отоплением и многим другим. В условиях же старого здания спортсменам находиться там было небезопасно.

«Мы распределили спортсменов по школам, чтобы не прерывать тренировочный процесс. Надо там следить за тем, чтобы занятия проводились строго по графику, соблюдался порядок. Понимаем, что у спортсменов возникли некоторые неудобства. Но снос старого ФОКа- вынужденная мера, это надо понимать всем. В скором времени эти проблемы останутся позади, наши дети будут заниматься в лучших условиях», — заверил Калиматов.

Как отметил руководитель региона, помимо бассейна на территории нужно предусмотреть строительство локальных очистных сооружений, закладывать их там уже сейчас.

Отметим, что ФОК в трехэтажном здании расположатся залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес — залы, плавательный бассейн площадью 250 кв. м, полоса препятствия, тир и трибуны для родителей воспитанников.