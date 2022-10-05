В Ингушетии построят мусороперерабатывающий комплекс за 2 млрд рублей

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, после встречи в Магасе с заместителем генерального директора по инвестициям «Экомашгрупп» Дмитрием Галанкиным.

Территориально комплекс будет располагаться в Малгобекском районе региона.

По словам руководителя субъекта, уже к концу 2024 года планируется запустить первые мощности по глубокой переработке твердых коммунальных отходов с участком для компостирования и захоронения.

«Предприятие будет заниматься утилизацией ПЭТ бутылок, твердого пластика, отработанных шин, древесных отходов, а также обезвреживанием и компостированием. Региональный оператор «Экосистема» в рамках рабочего соглашения с предприятием будет доставлять на многофункциональный мусорный полигон бытовые отходы, вредные отбросы из медицинских, социальных учреждений и предприятий, для их дальнейшей переработки», — отметил Калиматов.

«При реализации проекта, один объект позволит нам создать 250-300 новых рабочих мест. Отчисления на налоги и сборы в течение срока концессионного соглашения от объекта составят более 1,5 млрд руб. Строительство мусороперерабатывающего комплекса может серьезно повлиять на экологическое благополучие региона и здоровье всех его жителей. И я рад, что этот острый для республики вопрос, наконец, нашел свое решение», — добавил Глава Ингушетии.