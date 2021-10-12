В Ингушетии построят новую школу на 704 места стоимостью 531 млн рублей

Отмечается, что заявки принимаются до 20 октября текущего года. С подрядчиком заключат контракт на 531 млн рублей. Школу на 704 места построят к концу 2022 года.

Это будет здание на 29 классов. Десять из них предназначены для младшеклассников. Школа будет представлять собой трехэтажное здание с пристроенным спортзалом и спокойными линиями фасадов, органично вписывающееся в окружающую среду. Отделка решена чередованием кладки из кирпича двух цветов и оштукатуренных поверхностей, основным акцентом фасада является входной узел с выступающим над ним актовым залом. Протяженную композицию фасада завершат лестничные клетки по торцам здания, говорится в документации.

Спортивная зона на территории школы будет включать в себя несколько площадок для мини-футбола, настольного тенниса, волейбола и баскетбола, круговую беговую дорожку и место для прыжков в длину.